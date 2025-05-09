Eskişehir’de Şüphelilere Operasyon Yapıldı

ESKİŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NCA YAPILAN OPERASYON

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından FETÖ’nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde, Maydonoz Döner zincirinin franchise usulüyle faaliyet gösterdiği belirlendi. Yapılan araştırmalarda, zincirin FETÖ ile bağlantılı olan ve örgütle ilişkisi devam eden şüphelilere bedel karşılığında gayri resmi ortaklık sağlaması tespit edildi. Şirketin, örgüt referansı olmadan ortaklığa girişe izin vermediği ve bu sistemi “Referans Temelli Büyüme” (RTB) olarak tanımladığı saptandı.

YURT DIŞINDAN GÖNDERİLEN PARA AKIŞI

KOM ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Maydonoz Döner şubelerinin, örgüte bağlı şüphelilere iş sağlamak ve para temin etmek amacıyla kullanıldığı anlaşıldı. Bu şubelerden himmet toplandığı, gayri resmi ortaklıkların hisse satışlarından elde edilen paraların, örgütle bağlantılı esnaf üzerinden emanet yoluyla geçirildiği belirlendi. Ayrıca şirketin yurtdışında yeni bayilikler açarak genişlediği ve bu şekilde yurtdışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi.

MALİ SUÇLARIN ARAŞTIRILMASI

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yaptığı incelemelerde, şirketin finansmanında yurtdışı ve yurtiçinde hakkında işlem bulunmayan şüpheliler aracılığıyla elde edilen fonların kullanıldığı belirlendi. Bu paraların “ürün satın alımı” adı altında faturalandırılarak örgüt üyelerine yönlendirildiği tespit edildi. Ayrıca, aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantıları devam eden şüpheliler tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yapıldığı, kazanılan paraların örgütle bağlantılı kişilere aktarılması için talimatlar verildiği, şirkete destek sağlamak amacıyla kurulduğu ifade edildi.

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eskişehir merkezli olarak Şırnak, Balıkesir ve Bursa illerinde tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon sonucunda 23 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda 3 adet F serili 1 ABD Doları, FETÖ elebaşının yazdığı kitaplar, dijital materyaller ve terörün finansmanı çerçevesinde 80 bin TL tutarında nakit paraya el konuldu. Yakalanan 23 şüpheliden 9’unun emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldığı, 1 kadın ve 14 kişinin ise sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye sevk edildiği bildirildi.