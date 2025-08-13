Eskişehir’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR
Uyuşturucu ile olan mücadele sürüyor. Bu bağlamda, Eskişehir il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bir operasyon gerçekleştirildi.
OPERASYONDA BULUNAN UYUŞTURUCULAR
Ekiplerin gerçekleştirdiği planlı operasyon sonucunda; 93.39 gram bonzai, 135 mililitre uyuşturucu madde olduğu düşünülen sıvı, 52 adet sentetik ecza hapı ve 1.39 gram metamfetamin ele geçirildi.
TAKİP EDİLEN ŞÜPHELİLER
Yapılan operasyon çerçevesinde 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, mahkemeye çıkarılmaları akabinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.