Eskişehir’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Eskişehir il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bir operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda yapılan planlı çalışma sonucunda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda toplamda; 93.39 gram bonzai, 135 mililitre uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı, 52 adet sentetik ecza hap ve 1.39 gram metamfetamin bulundu. Stratejik yaklaşımla düzenlenen bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım oldu.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon sonucunda 5 şüpheli yakalanarak işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme, uyuşturucu ticareti ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.

