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Eskişehir’de Yalnız Adamın Korkunç Ölümü

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ŞOK EDİCİ OLAY

Eskişehir’de, kendisinden bir süredir haber alınamayan 67 yaşındaki yalnız adamın durumu dehşet verici bir şekilde ortaya çıktı. Talihsiz bireyin evinde bir hafta önce yaşamını yitirdiği ve bedeninin bir kısmının fareler tarafından yiyildiği belirlendi.

POLİSE HABER VERİLDİ

Tepebaşı ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan 14 kapı numaralı müstakil evde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Y.Ö.’den haber alamayan yakınları, bu durumu polis ekiplerine iletti. İlerleyen süreçte, polis ekipleri ikamete gittiğinde kapıyı açtıklarında Y.Ö.’yü yerde yatarken buldu.

ÖLÜMÜNÜN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yapılan incelemelerde, Y.Ö.’nün yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ayrıca, Y.Ö.’nün cansız bedeninin bazı bölümlerinin fareler tarafından yenildiği bilgisi elde edildi. Adamın kesin ölüm nedeniyle ilgili araştırmalar sürdürülüyor.

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