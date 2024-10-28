Eskişehir Şehir Hastanesi’nden 6 Yılda 14 Milyon Muayene**

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BÜYÜYEN ATILIM

Türkiye sağlık sektöründeki önemli atılımına devam ediyor. Şehir hastanelerinin inşa süreci hızla sürerken, bu hastaneler sağlık alanında büyük bir sınıf atlatıyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Vekili Fatih Alper Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhuriyet’in 101. yıl dönümüyle birlikte Eskişehir Şehir Hastanesi’nin de 6’ncı hizmet yılında olduğunu” belirtti.

MUAYENE SAYILARI VE AMELİYAT VERİLERİ

Ayyıldız, hastanenin kentin en büyük inşaat hacmine sahip olduğunu ve toplam 333 bin metrekare kapalı alanda yer aldığını kaydetti. “Hastanemiz, 1150 yatak kapasiteli 6 bloktan oluşmakta ve 2 bin 300 araçlık otopark kapasitesine sahip” dedi. Ayrıca, hastanenin deprem izolatörleri ile donatıldığını, tam donanımlı 37 ameliyat salonunda 15 ayrı branşta Eskişehir halkına hizmet sunduğunu ifade etti. Ayyıldız, açılışından bu yana toplam 14 milyon muayene yapıldığını ve 19 bini A grubu olmak üzere 330 bin ameliyat gerçekleştirildiğini aktardı.

KALP MERKEZİ VE YANIK MERKEZİ FAALİYETLERİ

Kalp Merkezi ve Koroner Anjiyografi Ünitesi’nden bugüne kadar 24 bin anjiyografi yapıldığını ve 1000’in üzerinde açık kalp operasyonu gerçekleştirildiğini belirten Ayyıldız, yanık merkezinin 8 servis ve 4 yoğun bakım yatağından oluştuğunu ifade etti. “Yatan hastaların tedavisi, bu konuda eğitim almış uzman hekim ve hemşirelerden oluşan bir ekip tarafından sağlanıyor” dedi. Merkezde yanık hastalarına gerekli ameliyat ve pansuman hizmetleri sunuluyor.

DOĞUM VE OBEZİTE MERKEZİ HİZMETLERİ

Eskişehir’de 29 bin doğum ile en yüksek sayıya ulaşan sağlık kuruluşu olduklarını belirten Ayyıldız, “Anne ve bebek dostu hastane ilkesiyle kaliteli hizmet sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi ile erken doğum ve doğuma bağlı komplikasyonların yönetilebildiğini vurguladı. Obezite Merkezinin, kilo kaybı ve hasta motivasyonu üzerine oluşturulmuş ekibi ile hizmet verdiğini aktardı. Ayyıldız, “Bu kapsamda 6 yılda 2 bin hasta faydalanmış ve toplamda 6,5 ton kilo kaybına ulaşılmıştır” dedi.

HASTANENİN DİĞER BİRİMLERİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Ayyıldız ayrıca, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) biriminin 2019 yılında hizmete girdiğini hatırlatarak, “YGAP birimimiz 8 ayrı servis toplam 100 yatak kapasitesinde hizmet vermektedir” ifadesine yer verdi. Kemoterapi Merkezinde ayda 500 seans hizmet sağlıyoruz. “Sağlıklı Yaş Alma Merkezi 80 yaş ve üzeri bireylere tıbbi bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi muayene ve danışmanlık hizmeti vermekte olup, açıldığı günden itibaren 1,5 yılda 3 bin hastaya ulaşmıştır” dedi. Bu dönemde 2 bin hastaya ev ziyaretleri ve uzaktan erişim hizmetleri sunulmuştur.