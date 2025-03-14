Eslem’in Ölümü Sonrası Soruşturma Başlatıldı

TRAJİK OLAY ÜZERİNE HAREKET GEÇİLDİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 18 Ocak’ta meydana gelen üzücü bir olay, ülke genelinde derin bir etki yarattı. 12 yaşındaki Eslem Teker, terkedilmiş bir arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme sonucunda, Yüksekova Belediyesi’nin yaptığı ihmaller belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni verildiğini duyurdu.

BAKANLIK GEREKEN ADIMLARI ATTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, trajik olay sonrasında Mülkiye Müfettişi atandığını ifade etti. Müfettişin hazırladığı rapor, Yüksekova Belediyesi’nin sahipsiz köpekler konusunda gösterdiği ihmal ve eksiklikleri gün yüzüne çıkardı. Yerlikaya, rapordaki bulguları kamuoyuyla paylaştı ve soruşturma sürecinin resmen başladığını bildirdi.

İHMALLER RAPORDA DETAYLANDI

Mülkiye Müfettişi tarafından sunulan raporda, Yüksekova Belediyesi’nin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun hareket etmediği ortaya kondu. Raporda vurgulanan başlıca noktalar şunlar:

Bütçe Ayrılmadı: Belediyenin, sahipsiz hayvanların bakımı için gerekli bütçeden binde beş oranında pay ayırması gerektiği halde bunun tam olarak sağlanmadığı belirlendi.

Bakımevi Eksikliği: Yüksekova Belediyesi’nin işlevsel bir hayvan bakımevine sahip olmadığı saptandı.

Yönetmelik Güncellenmedi: Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ait görev ve çalışma yönetmeliği, yasal değişikliklere uygun olarak güncellenmediği için sahipsiz hayvanların bakımevinde tutulması yönünde gerekli önlemler alınmadı.

Vatandaş Şikayetleri Dikkate Alınmadı: Olaydan önceki beş aylık süreçte, vatandaşların CİMER’e 5 kez şikayette bulunduğu ve 4 muhtarın belediyeye başvuruda bulunduğu halde, gerekli tedbirlerin alınmadığı ortaya çıktı.

SORUŞTURMA İZNİ HAKKINDA DETAYLAR

İçişleri Bakanlığı, raporu temel alarak Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü hakkında soruşturma izni vermiştir. Bakan Yerlikaya, sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini ve kamuoyunun gelişmelerden haberdar edileceğini aktardı.

ESLEM’İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

Bakan Yerlikaya, açıklamasında 12 yaşındaki Eslem Teker’e Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı temennisinde bulundu. “Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için gerekli adımlar atılacaktır” ifadelerini kullandı.