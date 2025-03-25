Espressolab: “Biz Siyaset Yapmıyoruz”

BOYKOT LİSTESİNİN İLK SIRASINDA ESPRESSOLAB VAR

CHP Lideri Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerdeki Saraçhane buluşmasında duyurduğu boykot listesinin öncüsü Espressolab oldu. Şirket, yaptığı açıklamada arkasında gizli ortak ya da destekçi bulunmadığını vurgulayarak, “Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır. Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz. Global devlerin domine ettiği kahve sektöründe ilk kez bir Türk girişim bu ölçekte büyümüş ve dünya sahnesine çıkmıştır.” dedi.

NEDEN BOYKOT EDİLDİĞİMİZİ ANLAMADIK

Sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılan açıklamada, “Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık! Espressolab olarak, 2014 yılında bir üniversiteden çıkıp, hiçbir siyasi bağlantı ile devlet desteği ya da teşviki almadan başladığımız yolculukta, bugün 15 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran bir marka haline geldik.” ifadeleri yer aldı.

GİZLİ DESTEKÇİMİZ YOK

Açıklamada, “Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır. Global devlerin domine ettiği kahve sektöründe, ilk kez bir Türk girişimi bu ölçekte büyümüş ve dünya sahnesine çıkmıştır. Bu başarı yalnızca bizim değil, Türkiye’nin başarısıdır.” denildi.

BAĞIMSIZ YAPIYLA HIZLANIYORUZ

Şirketin, 360 mağazasının yüzde 93’ünü her türlü girişimci iş ortakları tarafından yönetilen franchise modeliyle işlettiği vurgulandı. “Sistemimiz, yatırımcıların kendi sermayesini kullanarak oluşturduğu bağımsız bir yapıya dayanmaktadır.” açıklaması yapıldı. Espressolab, “Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz! İlk günkü heyecanımızla gençlerin hayatına mutluluk katmaya devam edeceğiz. Kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır.” şeklinde sonlandırdı.