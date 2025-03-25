espressolab-boykot-edilmesine-anlam-veremedi

BOYKOT LİSTESİNDE İLK SIRA ESPRESSOLAB

CHP Lideri Özgür Özel’in gerçekleştirdiği Saraçhane buluşmasında açıklanan boykot listesinin ilk sırasında Espressolab yer aldı. Şirket, yaptığı açıklamada arkasında görünmeyen ortak ya da gizli destekçilerin bulunmadığını belirtti. “Espressolab, Kocadağ ailesine ait bir şirket olup başka ortağı yoktur. Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz. Global devlerin domine ettiği kahve sektöründe ilk kez bir Türk girişim bu ölçekte büyümüş ve dünya sahnesine çıkmıştır.” ifadeleri dikkat çekti.

NEDEN BOYKOT EDİLDİĞİ ANLAŞILMADI

Sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapan şirket, “Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık!” dedi. Açıklamada, “Espressolab olarak, 2014 yılında bir üniversiteden çıkan ve hiçbir siyasi bağlantısı olmadan, devlet desteği ya da teşviki almadan ilerlediğimiz bu yolculukta, bugün 15 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran bir marka haline geldik.” ifadeleri yer aldı.

BAĞIMSIZ YAPI VE FRANCHISE SISTEMİ

Espressolab’ın açıklamasında, “Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketidir.” vurgusu yapıldı. Şirket, global devlerin domine ettiği kahve sektöründe, ilk kez bir Türk girişiminin bu ölçekte büyüdüğünü ve dünya sahnesine çıktığını ifade etti. “Bu başarı yalnızca bizim değil, Türkiye’nin başarısıdır.” denildi.

POLİTİKAYLA İLGİSİZLİK VURGUSU

Espressolab, 360 mağazalarından yüzde 93’ünün girişimci iş ortakları tarafından franchise modeliyle işletildiğini açıkladı. “Sistemimiz, yatırımcıların kendi sermayesiyle kurduğu bağımsız bir yapıya dayanmaktadır. Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz” mesajını veren şirket, “İlk gün olduğu gibi bugün de gençlerin hayatına mutluluk katmaya devam edeceğiz. Kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır.” dedi.