Espressolab’dan Boykotla İlgili Açıklama Geldi

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMASI

CHP Lideri Özgür Özel, dünkü Saraçhane buluşmasında boykot listesini açıkladı. Boykot edilen markalar arasında öne çıkan ilk isim, Espressolab oldu. Şirket, yaptığı açıklamada herhangi bir gizli destekçi ya da ortaklarının bulunmadığını ifade etti. “Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır. Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz. Global devlerin domine ettiği kahve sektöründe ilk kez bir Türk girişim bu ölçekte büyümüş ve dünya sahnesine çıkmıştır.” denildi.

BOYKOT NEDENİ ANLAŞILMIYOR

Espressolab, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, boykot nedenlerinin ne olduğunu anlamadıklarını belirtti. “Espressolab olarak, 2014 yılında bir üniversitenin içinden doğan ve hiçbir siyasi bağlantıya dayanmadan, devlet desteği ya da teşviki almadan çıktığımız bu yolculukta, bugün 15 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran bir marka haline geldik.” ifadelerini kullandı.

BAĞIMSIZ YAPI VURGUSU

Şirket, yaptığı açıklamada markalarının arkasında görünmeyen ortakların ya da gizli destekçilerin olmadığını yineledi. “Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır. Global devlerin domine ettiği kahve sektöründe, ilk kez bir Türk girişimi bu ölçekte büyümüş ve dünya sahnesine çıkmıştır. Bu başarı yalnızca bizim değil, Türkiye’nin başarısıdır.”

GENÇLERİ MUTLU ETME HEDEFİ

Espressolab, Türkiye’de 360 mağazasıyla faaliyet gösteriyor ve bu mağazaların yüzde 93’ü her kesimden girişimciler tarafından franchise modeliyle işletiliyor. “Sistemimiz, yatırımcıların kendi sermayesiyle kurduğu bağımsız bir yapıya dayanmaktadır. Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz! İlk gün olduğu gibi bugün de gençlerin hayatına mutluluk katmaya devam edeceğiz.” ifadelerini ekledi. Kapılarının herkese açık olduğunu vurguladı.