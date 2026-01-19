Esra Ezmeci’ye Hapis Cezası: Yalan Haberlere Dava Açacak

İSTANBUL’DA KLİNİK PSİKOLOGLUK İDDİASI

İstanbul Beşiktaş’taki ofisinde “klinik psikolog” unvanı kullandığı tespit edilen Esra Ezmeci hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan denetimlerde, Ezmeci’nin bu unvanı kullanabilmesi için gerekli resmi diplomasının bulunmadığı ortaya çıktı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün denetimi ile başlayan süreç, savcılık soruşturması ve mahkeme aşamasının ardından sonuçlandırıldı.

10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada Esra Ezmeci, “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” çerçevesinde suçlu bulundu. Mahkeme, Ezmeci’ye 10 ay hapis cezası verdi; ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

KASTEN YALAN HABER YAPTILAR

Kararın ardından Esra Ezmeci, hem psikoloji eğitimi hem de yüksek lisans yaptığını savunarak, klinik psikoloji unvanı için daha önce dava açtığını bildirdi. Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş’a konuşan Ezmeci, kendisiyle ilgili olarak haksız yere yanlış haberler yapıldığını öne sürdü. Ezmeci, “Haberi Sözcü yaptı. Hem psikoloji hem yüksek lisansı yaptım. Uygulamalı psikoloji yüksek lisansı bitirdim. 7 sene sonra klinik psikoloji için ben dava açtım. O ünvan benim de hakkım diyerek dava açtım. Şimdi kasten yalan haber yaptılar. Yalan haberlere dava açacağım.” şeklinde ifadelerde bulundu.

DOSYAYA İTİRAZ ETTİ

Ezmeci’nin, yerel mahkeme kararına karşı üst mahkemeye itiraz ettiği öğrenildi. Dosyaya ilişkin hukuki süreç devam etmektedir.