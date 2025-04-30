Eşref Rüya Oyuncusu Değişiyor

YENİ GELİŞMELER İLE EŞREF RÜYA DİZİSİ

Eşref Rüya dizisi, Kanal D ekranlarında yayınlandığı her hafta izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesi sayesinde kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan dizinin dinamikleri, gözle görülür bir şekilde değişmeye hazırlanıyor.

YENİ KARAKTER İLE HEYECAN ARTIYOR

Her bölümde izlenme rekorları kırarak reytinglerde zirveye yerleşen Eşref Rüya dizisine katılacak yeni bir isim, izleyicilerin heyecanını artırıyor. Medya kulislerinde yayılan iddialara göre, Deha dizisinde Devran karakteri ile tanınan Aras Bulut İynemli, Eşref Rüya dizisine dahil olacak.