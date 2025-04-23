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Eşref Rüya Resmen Sona Erdi

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DİZİDEKİ DÖNÜM NOKTALARI

Eşref Rüya dizisi, Kanal D ekranlarında başlayan yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ederken, bazı gelişmelerle birlikte bir dönem sona eriyor. İlk bölümden bu yana izleyiciler üzerinde büyük etki bırakan ve reytinglerde zirveye yerleşen Eşref Rüya’da dikkat çekici olaylar yaşanıyor.

Главный герои Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini üstlendiği bu dizinin yeni bölümleri artık sadece Kanal D’nin resmi internet platformunda yayınlanacak. Yapımcı koltuğunda Tims&B’nin yer aldığı Eşref Rüya dizisi, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar tarafından üretiliyor. İzleyiciler, dizinin yeni bölümlerine çevrimiçi olarak ulaşabilecek.

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