Estetik Mi, Filtre Mi? İdil Bilgen Gündem!

İDİL BİLGEN’İN GÜNDEME GELEN FOTOĞRAFI

Miss Turkey 2024’te Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen’in 29 Ekim kutlaması için paylaştığı fotoğraf yoğun ilgi çekti. Bilgen’in birinciliği, önceki süreçte tartışmalara neden olmuştu. Torpil iddialarının ortaya atılması, İdil Bilgen’in uzun süre gündemden düşmemesine sebep oldu.

GÖREVE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Türkiye Güzeli olarak atanan ve Sağlık Bakanlığı’nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl’ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanan Bilgen, 15 gün geçmesine rağmen görevine henüz başlamadı. 29 Ekim’i kutlamak için kırmızı kıyafetiyle paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı buldu.

ESTETİK İDDİALARI GÜNDEMDE

İdil Bilgen’in son hali, sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkat çekti. Fotoğrafı görenlerin bir kısmı, Türkiye güzeli İdil Bilgen’in estetik yaptırdığı yönünde yorumlarda bulundu. Bu durum, Bilgen’in estetik müdahaleleriyle ilgili spekülasyonların yeniden alevlenmesine neden oldu.