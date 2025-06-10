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Estudiantes’den Muslera’ya Teklif Geldi

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FERNANDO MUSLERA’NIN TRANSFER İDDİALARI

Galatasaray’da 14 yıl geçirdikten sonra sözleşmesi sona eren Fernando Muslera için ilginç bir transfer iddiası gündeme geldi. Arjantinli gazeteci César Luis Merlo’nun haberine göre, Estudiantes kulübü Muslera ile ilgilendi.

ESTUDIANTES’TEN SÖZLEŞME TEKLİFİ

Merlo’nun sağladığı bilgilere göre, Estudiantes, Uruguaylı kaleciye Aralık 2026’ya kadar uzanacak bir sözleşme öneriyor. Bunun yanı sıra, Uruguay’ın önde gelen kulüplerinden Peñarol’un da deneyimli kaleciyi kadrosuna katma niyeti olduğu vurgulandı.

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