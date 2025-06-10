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Estudiantes’den Muslera’ya Teklif Geldi

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SÖZLEŞMESİ BİTEN MUSLERA İÇİN TRANSFER İDDİALARI

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren ve 14 yılın ardından kulüpten ayrılan Fernando Muslera hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi.

ESTUDIANES’DEN TEKLİF

Arjantinli gazeteci César Luis Merlo’nun verdiği bilgilere göre, Estudiantes kulübü, Uruguaylı kaleci için harekete geçti. Merlo, Estudiantes’in Muslera’ya Aralık 2026’ya kadar sürecek bir sözleşme önerdiğini aktardı.

PEÑAROL DA DEVREDE

Aynı zamanda, Uruguay’da önemli bir takım olan Peñarol’un tecrübeli kaleciyi kadrosuna dahil etmek istediği bilgisi de gündeme geldi. Bu gelişmeler, Muslera’nın geleceği hakkında heyecan yaratan yeni bir dönem başlatıyor.

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