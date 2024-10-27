Et Ürünlerinde Mekanik Ayrılmış Et Kullanımı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DENETİMLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği denetimlerde, taklit ve tağşiş gıdaları üretenler arasında kırmızı et ürünlerinde kanatlı etinin kullanımı arttığı dikkat çekiyor. Köfte, kebap, sucuk, pide ve lahmacun gibi et ürünlerinde tavuk eti kullanımı ön plana çıkarken, sucuk yapımında “mekanik ayrılmış kanatlı eti” bulunması tespit edildi.

Mekanİk AYRILMIŞ ET KULLANIMI YASAK

Et ürünleri üretiminde mekanik ayrılmış et kullanımı, yasak olmasına rağmen bazı işletmeler tarafından maliyetleri düşürmek amacıyla tercih ediliyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, bu duruma tepki gösterdi. Tavuk, hindi derisi, kanat ucu, boyun, kemik zarı, damar ve sinir gibi elle ayrıştırılamayan parçaların, çeşitli makinelerle kıymaya dönüştürülmesi ile elde edilen mekanik kıymanın bazı işletmelerce kullanılmasına dikkat çekti.

Yardımcı, bu konuda şunları belirtti: “Kasaptan alınan kıymadan korkmayın. Piyasada mekanik kıyma adı altında tavuktan yapılan kıymalar var. Soya fasulyesiyle karıştırılıp satılıyor. Kasap esnafı bunu kullanamaz. Tüketici hazır kıyma almasın. Maliyeti düşürmek için kıymada hileye gerek yok. Kasaptan eti görüp makineden çekilerek kıyma alınsın. Hazır kıyma herkese yasak olmalı. Üretim izni veya farklı izinlere sahip yerlerde de yasaklanmalı. Tavuk kemiğinden, kırıntılarından, taşlığından yapılan mekanik kıyma var. Bunları kullanıp ucuza ürün satanlar var.”