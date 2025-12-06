Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürü Taylan’dan İddialara Cevap

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRÜNÜN CEVABI

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan hakkında, Macaristan’da faaliyet gösteren bir et ticareti şirketinin ortağı olduğu ve kurumun et alımında yer aldığına dair iddialar gündeme geldi. Taylan, sosyal medya aracılığıyla bu iddialara şu sözlerle karşılık verdi:

“Hakkımda ortaya atılan bu iddia açıkça bir manipülasyondur. Bakanlıktaki görevime 2023 yılında başladım. Yayınlanan belge ise 2017 yılına aittir. Görevde olduğum süre boyunca asla iddia edildiği gibi bir durum söz konusu olmamıştır. İddiayı ve iftirayı ortaya atanlar, kendi yayınladıkları belgeyle kendi iddialarını çürütmüştür.”

Taylan, söz konusu iddialara yanıt vermenin ötesinde hukuki dava açma yoluna gittiğini ifade etti.