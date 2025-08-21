Ethel Caterham 116 Yaşına Girdi!

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI 116 YAŞINA GİRDİ

Dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran İngiliz Ethel Caterham, 116. yaş gününü kutladı. Bu unvan, nisan ayında 116 yaşında hayatını kaybeden Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas’tan Caterham’a geçmişti. Surrey’de bir bakım evinde yaşayan Caterham’ın doğum günü ailesiyle birlikte geçirildi.

KRAL CHARLES’A ÖZEL BİR YER VERİLEBİLİR

Bakım evi, “Ethel ve ailesi, bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” şeklinde bir açıklama yaptı. Caterham’ın röportaj vermeyeceği, ancak Kral 3. Charles’ın istisna olabileceği belirtildi.

TARİHİ BİR DÖNEMİN TANIKLIĞINI YAPIYOR

Caterham, 21 Ağustos 1909 tarihinde, 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce hem de İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde dünyaya gözlerini açtı. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre tarihin en yaşlı insanı ise 1997’de 122 yıl 164 gün yaşadıktan sonra hayatını kaybeden Fransız Jeanne Calment. Caterham, uzun yaşam sırrını ise “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” sözleriyle ifade etti.