Etna İtalya’da Faaliyet Gösteriyor. FİLİPİNLER’DE Kanlaon Patladı

ETNA’DA YOĞUN VOLKANİK FAALİYET

İtalya’nın en aktif yanardağı olan Etna, volkanik aktivitesini artırarak gece saatlerinde lav ve kül püskürtme olaylarına sahne oldu. 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinin faaliyetleri sonucunda meydana gelen bu olay, etkileyici görüntüler oluşturdu. Kraterden sızan magma, yanardağın yamacında güneydoğu yönünde yoğun bir lav akışına neden oldu. Volkanik faaliyetlerin sabah saatlerinde sona erdiği belirtildi. Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı’nda meydana gelen bu son püskürtme, son aylarda kaydedilen 13’üncü volkanik faaliyet olarak kayıtlara geçti.

KANLAON YANARDAĞI’NDAN PATLAMA HABERİ

Bir diğer volkanik patlama haberi Filipinler’den geldi. Negros Adası’nda bulunan Kanlaon Yanardağı, faaliyet gösterdi. Patlama süresinin 5 dakika sürdüğü belirtilirken, yanardağdan yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürtüldüğü aktarıldı. Yetkililer, yanardağa yakın yerleşim alanlarındaki halkı tahliye etmeye çağırdı. Halka, lav akışı, kaya parçaları ve kül yağışı gibi tehlikelere karşı dikkatli olunması mesajı verildi.