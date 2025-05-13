Etna Ve Kanlaon Patladı. Uyarılar Yapıldı

İTALYA’DA ETNA YANARDAĞI’NDAN YOĞUN FAALİYET

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Avrupa’nın en aktif yanardağı olan Etna, son zamanlarda volkanik etkinliğini artırdı. Gece saatlerinde gerçekleşen lav ve kül püskürtmeleri, 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinden kaynaklanıyor. Kraterden meydana gelen magma akışı, yanardağın güneydoğusundaki yamaçlarda yoğun bir lav akışı oluşturdu. Sabah saatlerinde bu püskürtme faaliyetlerinin sona erdiği bildirildi. Etna’daki son lav ve kül püskürtmesi, son birkaç ayda kaydedilen 13’üncü volkanik faaliyet olarak kayıtlara geçti.

FİLİPİNLER’DE YANARDAĞ PATRADI

Filipinler’de de bir volkanik patlama yaşandı. Negros Adası’nda yer alan Kanlaon Yanardağı, aktif hale geldi. Patlama, 5 dakika sürdü ve bu süre zarfında yanardağdan yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül fışkırdığı belirtildi. Yetkililer, yanardağa yakın bölgelerdeki yerleşim alanlarındaki vatandaşlara tahliye çağrısında bulundu. Ayrıca halka, lav akışı, kaya parçaları ve kül yağışı gibi tehlikelere karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.