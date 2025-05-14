Etna Ve Kanlaon Yanardağları Patladı

İTALYA’DA VOLKANİK FAALİYET ARTMIŞTIR

İtalya’daki Avrupa’nın en hareketli yanardağı Etna’da volkanik etkinlik yoğunlaşmaya başladı. Gece saatlerinde, 2 bin 900 metre yüksekliğindeki güneydoğu kraterinden lav ve kül püskürtmeleri gerçekleşti. Bu durum, kraterden sızan magmanın yanardağın yamacından güneydoğu yönünde yoğun bir lav akışına yol açmasına neden oldu. Sabah saatlerinde ise yanardağdaki kül ve lav püskürtme faaliyetlerinin sona erdiği açıklandı. Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı’nda yaşanan bu son volkanik olay, son aylarda kaydedilen 13’üncü faaliyet olarak kayıtlara geçti.

FİLİPİNLER’DE YENİ BİR YANARDAĞ PATLAMASI GERÇEKLEŞTİ

Bir başka yanardağ patlaması Filipinler’de meydana geldi. Negros Adası’ndaki Kanlaon Yanardağı faaliyete geçti. Patlama, yaklaşık 5 dakika sürdü ve bu süre zarfında yanardağdan 3 kilometre yüksekliğe kül püskürtüldüğü bildirildi. Yetkililer, yanardağa yakın yerleşim birimlerinde yaşayanlara tahliye çağrısı yaptı. Ayrıca halk, lav akışı, kaya parçaları ve kül yağışı gibi tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıldı.