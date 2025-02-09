Etna Yanardağı’nda Lav Akıntısı Oluştu

ETNA YANARDAĞI’NDA LAV AKINTISI GÖRÜLDÜ

İtalya’nın güneyinde bulunan aktif volkanlardan biri olan Etna, lav akıntısı ile gündeme geldi. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, Sicilya Adası’nda yer alan 3 bin 300 metre yüksekliğindeki yanardağın “Bocca Nuova” adı verilen kraterinin güney yamacında dün akşam saatlerinde güçlü bir lav akışı meydana geldi.

SON GÜNLERDE KÜL PÜSKÜRTME FAALİYETLERİ

Ayrıca, yanardağda son zamanlarda aralıklı olarak kül püskürtme faaliyetlerinin de gözlemlendiği bildiriliyor. Bu durum, yanardağın faaliyette olduğunu gösteriyor.