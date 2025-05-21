euro-2028-in-ev-sahipleri-eleme-oynayacak

EURO 2028’E EV SAHİPLERİ DE KATILACAK

UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2028) ev sahipliği yapacak ülkelerin elemelerde yer alacağını duyurdu. UEFA’nın yaptığı açıklamaya göre, İspanya’nın Bilbao kentindeki yönetim kurulu toplantısında EURO 2028 elemelerinin formatı belirlendi. Yeni düzenlemeye göre, İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler gibi ev sahipleri de elemelerde mücadele edecek.

EV SAHİPLERİ İLK KEZ ELEMEYİ OYNAYACAK

UEFA, ilk kez bir ev sahibinin Avrupa Şampiyonası için eleme oynayacağını vurguladı. Eleme sürecinde ülkeler, 4 veya 5 ekipten oluşan 12 grup içinde yarışacak. Grupların liderleri ile en iyi 8 grup ikincisi, EURO 2028 için bileti kapacak. Geride kalan 4 kontenjan, gruplardan çıkamayan fakat en iyi performansa sahip ev sahibi ülkeler ile play-off aşamasında başarı gösteren takımlar arasında dağıtılacak.

EURO 2028 TARİHLERİ VE KATILIMCI SAYISI

EURO 2028, 24 takımın katılımıyla 9 Haziran – 9 Temmuz 2028 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu büyük turnuva, Avrupa futbolunda önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.