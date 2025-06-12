Euro 46 Liraya Ulaştı

EURO DOLARIN YERİNİ ALDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın iktidara gelmesinden bu yana değer kaybeden doların yerini alan euro, gün boyunca sürekli rekorlar kırdı. 12 Haziran Perşembe gecesi Ortadoğu’daki artan gerilimler sonucunda değer kaybeden dolardan kaçan yatırımcılar, euroya yönelmeye başladı. Gün başlarken euro, 45,30 seviyesini gördü ve 46 liraya yaklaşarak yükselişini sürdürdü. Saat 16.10 itibarıyla, rekor düzey olan 45,85’ten 45,77’ye geriledi. Şu an itibarıyla euro, 45,75 seviyesinde sabitlenmiş durumda.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMELERİ ZEMİN HAZIRLADI

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasında sürdürülen Londra görüşmeleri olumlu sonuçlar doğurdu. Yine de belirsizliklerin tamamen sona ermediği ifade ediliyor. Ancak, Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler dolara olan talebi azaltarak euroyu güçlendirdi.

EURO/DOLAR PARİTESİ YÜKSELİYOR

Faiz indirimi beklentileri euro/dolar paritesinin güçlenmesine katkı sağladı ve bu parite 1,1632 seviyesine çıkarak 22 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.