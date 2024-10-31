“Euro Bölgesi Ekonomi Analizi”

ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞUNDAN AÇIKLAMA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Euro Bölgesi ekonomisinin artan reel ücretlerin etkisiyle tüketici harcamalarının canlanması sonucunda bir toparlanma sürecine girdiğini duyurdu. Fitch’in yaptığı değerlendirmeye göre, Euro Bölgesi’nde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık olarak yüzde 0,9 oranında bir artış gösterdi. Bu oran, yılın en hızlı büyüme oranı olarak kaydediliyor.

TÜKETİMDE İYİLEŞME İŞARETLERİ

Açıklamada, Euro Bölgesi’nin en büyük dört ekonomisine ait ulusal hesap detaylarının henüz açıklanmadığı, ancak tüketici harcamalarında genel bir iyileşme eğiliminin bulunduğu belirtiliyor. Fransa’da tüketim çeyreklik bazda yüzde 0,5, İspanya’da ise yüzde 1,1 oranında artış kaydedilirken, Almanya’da da tüketimin ikinci çeyrekteki düşüşün ardından yeniden yukarı yönlü bir seyir izlediği ifade ediliyor.

Euro Bölgesi’nde manşet enflasyonun yıllık olarak yüzde 2’ye düştüğü ve nominal ücret artışlarının yıllık yüzde 4’ün üzerinde seyrettiği de aktarılıyor. Bu durum, reel ücretlerdeki artışı destekleyerek tüketim için daha sağlam bir zemin oluşmasını sağlıyor. Ancak Fitch, Euro Bölgesi büyümesinin ABD’nin üçüncü çeyrek büyümesinin oldukça gerisinde kaldığını da vurguluyor.