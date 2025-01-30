Euro Bölgesi Sabit Büyüme Oranı İle Yılı Tamamladı

ALMANYA’DAKİ ÜRETİM DÜŞÜŞÜ

Euro Bölgesi’nin geçmişteki büyüme motoru olan Almanya, üst üste ikinci yıl üretiminde azalma yaşıyor. Bu durum, bölge ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde büyüme kaydedemeden tamamlanmasına sebep oldu. AB’nin istatistik ajansı Eurostat, 20 ülkeden oluşan Euro Bölgesi’nde gayri safi yurtiçi hasılanın 2024’ün son çeyreğinde sıfır artışla sabit kaldığını açıkladı. Ekonominin, yüzde 0,1 oranında büyümesi bekleniyordu.

TEDİRGİNLİKLERİN ETKİSİ

Ekonomik zayıflık, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni yönetimi altında potansiyel ticaret kesintileri konusunda endişeler taşıyan işletmeler ve enflasyon sebebiyle harcamalarında temkinli davranan tüketiciler ile ortaya çıktı. Üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüme kaydedilmişken, son çeyrekte bu büyümeyi kaybetti. Almanya, Rusya’dan gelen ucuz enerji kaynaklarını kaybetmesi, ağır bürokrasi ve Berlin’deki siyasi belirsizlik gibi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bu çerçevede, dördüncü çeyrekte yüzde 0,2 küçülme yaşandı.

GELECEK BEKLENTİLERİ VE SORUNLAR

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2024 yılı tamamında yüzde 0,2 oranında küçülme kaydetti ve bu durum üst üste ikinci yıl azalan üretim anlamına geliyor. Hükümet, Çarşamba günü için 2025 yılı tahminini yüzde 1,1’den yüzde 0,3’e düşürdü. Almanya ve Fransa gibi önde gelen ekonomiler, hükümet harcamaları, düzenlemeler ve vergiler konusundaki belirsizliklerle işletmeleri ve tüketicileri rahatsız ediyor. Almanya’da yaşanan siyasi karışıklık, Sosyal Demokrat Şansölye Olaf Scholz’un iktidar koalisyonunun çöküşü sonrasında 23 Şubat’taki ulusal seçimlerden sonra düzene girebilir.