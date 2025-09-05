Euro NCAP, 2026’da Tuşları Geri Getiriyor

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Euro NCAP, araç güvenlik standartlarında önemli bir değişiklik yapıyor. Sürücülerin dikkatini dağıtan dokunmatik ekranların aşırı kullanımına karşı adım atan kurum, 2026 yılından itibaren temel sürüş fonksiyonlarını yalnızca ekran üzerinden yöneten araçlara 5 yıldız vermeyeceğini açıkladı.

KURALLAR SIKILAŞIYOR

Yeni düzenlemeye göre, 2026’dan itibaren sis farları, sinyal, dörtlü flaşörler ve silecekler yalnızca dokunmatik ekrandan kontrol ediliyorsa, bu araçlar Euro NCAP testlerinde en yüksek güvenlik derecesine ulaşamayacak. 2029’dan itibaren ise kriterler daha da sıkılaşacak. Klima kontrolleri ve ses seviyesi ayarları gibi günlük kullanımda sıkça kullanılan fonksiyonların yalnızca ekrana bağlı olması durumunda puan kaybı yaşanması planlanıyor.

Euro NCAP’in bu kararına yönelik araştırma sonuçları da önemli rol oynadı. Her 4 kazadan 1’i araç içinde dikkat dağılmasından kaynaklanırken, yapılan testler neticesinde Apple CarPlay menüsünün kullanılması, hafif alkollü bir şekilde araç kullanmaktan 5 kat daha fazla dikkat dağıttığı ortaya çıktı. Dokunmatik ekran kullanımı, telefonda mesaj atmak kadar tehlikeli bulunuyor.

OTOMOTİVDE YENİ BİR DÖNEM

Bu karar resmi bir regülasyon olmasa da, üreticilerin Euro NCAP’ten 5 yıldız almak istemesi nedeniyle fiziksel tuşlara geri dönüşün hızlanması bekleniyor. Mercedes gibi bazı markaların, yapay zekâ destekli sesli komut sistemleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu sayede menü karmaşasının azalması ve sürücünün dikkatinin daha az dağıtılması hedefleniyor.

AB VE ABD ARASINDAKİ FARKLAR

Konu Avrupa Birliği Parlamentosu’na taşınsa da, henüz yasal bir zorunluluk getirilmiş değil. Ayrıca ABD’deki US NCAP kriterlerinin Euro NCAP ile uyumlu olması gerektiği belirtilse de, özellikle Tesla gibi markaların etkisiyle ABD’nin daha esnek bir yaklaşım sergileyebileceği düşünülüyor.