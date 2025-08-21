Euro’nun Değer Kazanması Bekleniyor

ING BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

ING, piyasalara yönelik öngörülerini sıkı bir şekilde gözden geçirdi. 2025’te, Eylül, Ekim ve Aralık aylarında art arda üç defa 25 baz puanlık faiz indirimi yapılmasını öngörüyor. 2026’da ise faiz indirimlerinin devam etmesini ve Federal Rezerv’in nihai faiz oranının yüzde 3.25 seviyesine çıkmasını bekliyor. Ayrıca, ABD işgücü piyasasında meydana gelen bozulmalar, bordro revizyonları ve zayıflayan eğilimler, doların dayanıklılığına zarar veriyor. Kısa vadede tarife kaynaklı enflasyon ise bekleniyor.

dolar üzerindeki baskılar artıyor

Fed’in faiz indirimlerinin hedge maliyetlerini düşürmesi, yeni dolar satışlarını tetikleme potansiyeli taşıyor. Banka, bunun yanı sıra mevsimsel zayıflık ve 2026’da yeni Fed başkanının oluşturabileceği belirsizlikler hakkında da uyarılarda bulundu. Bu durum, doların değerinde daha fazla baskı oluşturabiliyor.

para euro bölgesine kayıyor

Euro bölgesi varlıkları, yabancı yatırımcıların güçlü talebini çekmeye devam ediyor. Özellikle Mayıs ve Haziran döneminde 236 milyar euroluk yatırım yapıldığı bildirilmiş durumda. Tüm bu gelişmeler ışığında, ING tahminine göre Euro/dolar paritesinin 2025 sonuna kadar 1.20 seviyesine, 2026 sonlarında ise 1.22-1.25 aralığına tırmanması bekleniyor.