Euro Yükseldi, Otomobillere Zam Geldi

EURO/TL KURUNDAKİ ARTIRIM

Son bir ay içerisinde euro/TL kuru yüzde 18 oranında bir yükseliş sergiledi. Bu artış, otomotiv fiyatlarında da önemli değişikliklere sebep oldu. Toyota Türkiye Pazarlama CEO’su Ali Haydar Bozkurt, döviz kurlarındaki artışın otomobil fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtti ve “Kur artınca fiyat artmak zorunda, bunun başka bir yolu yok” şeklinde konuştu.

ARA ZAMLARIN NEDENLERİ

Patronlar Dünyası’nda yer alan bilgilere göre, geçmiş yıllarda büyük döviz dalgalanmaları sonucunda sıfır araç fiyatları oldukça değişken bir seyir izledi. Ancak son bir ayda euro/TL kuru 37,8 liradan 44,8 liraya yükselmişken, 28 Şubat’tan itibaren artış oranı yüzde 18’e ulaştı. Bu durum, bazı otomobil markalarının mart ayında ara zam yapmasına yol açtı.

KUR ARTIŞININ ETKİLERİ

Bozkurt, kur artışının fiyat artışını zorunlu bir hale getirdiğini vurguladı ve “Fiyatı 3 şey belirler: Vergi, üretici ve kur” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Kur artarsa fiyat artar, bunun başka bir çıkış yolu yok” dedi. Bunun yanı sıra, vergi ve gümrük artışlarının da fiyatlar üzerindeki etkisini dile getirdi.

KREDİ SIKINTILARI VE ÖTV BEKLENTİLERİ

Ali Haydar Bozkurt, kredi kullanımı ve ÖTV baremlerinde bir değişiklik olmasını beklediklerini ancak yakın gelecekte bu yönde bir değişiklik öngörmediklerini söyledi. İkinci el araçlarda kredi kısıtlamalarının kaldırılmasının faydalı olabileceğinin altını çizdi. Otomotiv fiyatlarındaki artış, döviz kurundaki değişimler ve üretici maliyetleriyle doğrudan ilişkilidirken, sektörde ÖTV düzenlemeleriyle olan beklentiler ise devam ediyor.