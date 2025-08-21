“Euro Yükseliyor, Dolar Zayıflıyor.”

ING BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

ING, piyasa tahminlerini duyurdu. Dev banka, 2025 yılı için art arda üç kez 25 baz puanlık faiz indirimleri öngörüyor. Bu indirimlerin Eylül, Ekim ve Aralık 2025’te gerçekleşeceği bekleniyor. Ayrıca, 2026 yılında gevşemenin devam etmesi ve Fed’in nihai faiz oranının yüzde 3.25 seviyesine ulaşması tahmin ediliyor. ABD işgücü piyasasında yaşanan bozulmalar, dolardaki son destekleri zayıflatıyor. Bordro revizyonları ve zayıflayan eğilimler, tarife kaynaklı enflasyonun kısa süreli olacağını işaret ediyor.

DOLARDAKİ BASKILAR

Fed’in faiz indirimlerinin hedge maliyetlerini düşürmesi, yeni dolar satışlarını tetikleme potansiyeline sahip. Bunun yanı sıra, mevsimsel zayıflık ve 2026’da olası yeni Fed başkanı ile ilgili risklerden de bahsediliyor. Tüm bu nedenler dolarda baskı unsurları yaratıyor.

Euro bölgesi varlıkları, yabancı yatırımcılar tarafından güçlü bir ilgi görmeye devam ediyor. Sadece Mayıs ve Haziran aylarında toplamda 236 milyar euroluk alımlar gerçekleşti. Tüm bu gelişmeler ışığında, banka tahminlerine göre Euro/dolar paritesinin 2025 sonuna doğru 1.20 seviyelerine ulaşması, ardından 2026 sonlarında ise 1.22 ile 1.25 aralığına tırmanması bekleniyor.