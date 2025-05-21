Ev Kadınlarına Emeklilik Desteği Geliyor

EV KADINLARINI KAPSAYAN YENİ DÜZENLEME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ev kadınlarını sosyal güvenlik sistemine dahil etmeyi amaçlayan yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bakan Vedat Işıkhan, bu düzenlemenin teknik alt yapısının haziran-temmuz aylarında tamamlanacağını ve sonrasında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na sunulacağını belirtiyor.

SİGORTA PRİMİNDE DEVLET DESTEKİ

Yeni sistem sayesinde sosyal güvencesi bulunmayan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta aracılığıyla sigortalı hale gelecek. Mevcut uygulamada insanlar sigorta primlerinin tamamını kendi öderken, yeni düzenleme ile bu primin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu destek, yalnızca asgari prim tutarları için geçerli olacak. Aylık prim tutarları ise şu şekilde olacak: En düşük aylık prim 8.321 TL, devlet katkısı 2.777 TL, ev kadınının ödeyeceği tutar ise 5.544 TL olacak. Yıllık toplam prim ise 99.852 TL olarak belirlenirken, devlet katkısı yıllık 33.284 TL olacak.

BAĞ-KUR ŞARTLARI GÜÇLÜLÜĞÜ

Bu düzenleme ile ev kadınları, Bağ-Kur statüsünde sigortalı sayılacak. Emeklilik için 9.000 prim günü ve 58 yaş şartı aranacak. Bu kriterler, mevcut Bağ-Kur emeklilik sistemiyle tamamen örtüşüyor. Ayrıca Bakan Işıkhan, kadının çocuk sayısı, engel durumu ve hizmet süresi gibi etkenlerin erken emeklilik için belirleyici olabileceğini aktarıyor. Bu durum, bazı ev kadınlarının daha erken yaşta emekli olmasına olanak tanıyabilir.

PRİM ÖDEYENLERİ KAPSAYAN FIRSATLAR

Ayrıca, daha önce isteğe bağlı sigorta kapsamında prim ödemiş ya da bu ödemeye devam eden kadınların da düzenlemeden yararlanabileceği ifade ediliyor. Ancak bu konuda henüz kesin bir karar verilmiş değil. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bu düzenleme ile paralel şekilde Bağ-Kur’luların prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesi ve 9.000 günden 7.200 güne indirilmesi gerektiğini belirtiyor. Böyle bir adım, ev kadınlarının emeklilik sürecini daha da kolaylaştırabilir.