Ev Sahibi Ve Kiracıları Bekleyen Cezalar

KİRA FİYATLARINDAKİ ARTISININ SONUCU

Kira fiyatlarındaki aşırı artış, bazı ev sahiplerini vergiden kaçınma yoluna yönlendirdi. Bazıları, evlerini boş gösterip kontrat yapmadan, bazıları ise kiraların bir kısmını banka üzerinden, bir kısmını ise nakit alarak vergi yükünden kurtulmanın yollarını arıyor. Ancak Maliye Bakanlığı, bu duruma son vermek amacıyla harekete geçti. CİMER ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılan şikayetler üzerine incelemeler derinleştirildi. Tapu kayıtları, banka hesapları ve saha çalışmaları ile kayıt dışı kira gelirlerini belirlemeye çalışan ekipler, ağır yaptırımlar uygulamayı planlıyor.

YENİ DÜZENLEME KIRACILARI DA ETKİLEYECEK

Maliye’nin yeni düzenlemesi ile sadece ev sahipleri değil, kiracılar da ceza riskine maruz kalacak. Önceden yalnızca iş yeri kiralamalarında uygulanan ceza şimdi konut kiralarını da kapsıyor. 500 TL’nin üzerindeki kira ödemelerinin zorunlu olarak banka veya PTT üzerinden yapılması gerekiyor. Bu kurala uymayan her iki taraf da büyük cezalarla karşılaşabilir. Uzmanlar, kiracıların ödemelerini banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirmeleri gerektiği konusunda uyarıyor. Eğer ödeme elden yapıldıysa, kiracının bunu 5 iş günü içinde yetkililere bildirme hakkı bulunuyor. Aksi takdirde kiracı da cezai işlem görecek.

CEZALAR ARTIYOR

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yasaya göre, elden kira ödemesi yapan veya alan tüm taraflara ceza kesilecek. Uygulama doğrultusunda her bir tespitte, kira bedelinin yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası verilecek. Bu cezanın en az 5 bin TL olması şartı bulunuyor. Yıl içinde tekrar eden ihlallerin toplam ceza limitinin ise tam 20 milyon TL’ye kadar çıkabileceği kaydediliyor.