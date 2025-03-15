Ev Sahipleri ve Kiracılara Taahhütname Uyarısı

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA HUKUKUN ROLÜ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki sorunlarla ilgili mahkemelerin kiracıları haklı bulduğunu ifade ederek, taahhüdün ‘geçersiz sayılabileceğine’ dair açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, tarih belirtilmeden imzalanan tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılabileceğini belirtirken, Bakan Tunç, kiracıların bu duruma itiraz etme hakkının bulunduğunu vurguladı. Bakan Tunç, kiracının ev bulma çabası içinde olması ve evsiz kalmamak adına her şeyi imzalayabileceği durumunu göz önünde bulundurarak, kira sözleşmesi ile aynı tarihli tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğunu söylüyor. “Kiracı zor durumda” diyerek kiracıları koruma altına aldığını belirtti. Ayrıca tahliye taahhüdünün kira sözleşmesinden sonra imzalanması gerektiğini ifade etti.

İTİRAZ HAKKI VE BELGELERİN ÖNEMİ

Boş bırakılan ve sonradan ev sahibi tarafından doldurulan tahliye taahhütnamesine itiraz etme yolunun açık olduğunu söyleyen Tunç, Adli Tıp Kurumu’nun tarihin sözleşmeden önce mi sonra mı atıldığını belirleyebildiğini aktardı. Ayrıca, itiraz sürecinde belge bulundurmanın önemli olduğunu, fotoğraf çekme imkanının varsa bunu kullanmanın değerli olacağını vurguladı. Ancak Adli Tıp Kurumu’nda tarihin yanlış tespit edilme ihtimalinin bulunabileceğine dikkat çekti ve bunun yüzde yüz bir garanti sunmadığını belirtti.

NOTER VE E-DEVLET ÜZERİNDEN TAHİLİE TAHAHTÜDÜ

Bakan Tunç, “Tahliye taahhütnamesi noter ya da e-Devlet üzerinden yapılırsa sorun çözülür mü?” sorusuna yanıt verirken, “Noterde yapılabilir ama ev sahipleri kiracıyı çıkaramayacaklarını düşünerek evlerini kiraya vermekten çekinebilir. Bu da konut sorununu artırır. Ayrıca burada bir ücret ödemek zorunda kalabilirler. e-Devlet üzerinden de yapılması mümkün. Bu durumda tahliye taahhüdü amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş olur” şeklinde cevap verdi.