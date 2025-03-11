Ev Sahiplerine İyi Haber: Kiracıya Tahliye Şoku

Son dönemde Türkiye’deki kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları artış gösteriyor. Bu süreçte hukuki uygulamalar daha fazla dikkat çekiyor. Kiracılar yasal kira artış oranlarını kabul etmezken, ev sahipleri merkezi konumlarda düşük kira ödeyen kiracılara tahliye davaları açmayı tercih ediyor. Özellikle bir davada, evin yıkılması durumunda bile masrafların kiracı tarafından karşılanması gerektiği yönündeki karar, bu davaların karmaşıklığını gözler önüne seriyor.

KİRACILARIN VE EV SAHİPLERİNİN HAKLARI

Avukat Gizem Gonce, kiracı ve ev sahiplerinin hakları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Gonce, ev sahipleri tahliye davası açtığında, Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararına göre, evin yıkılması halinde bile masrafların kiracıdan tahsil edilebileceğini belirtti. Gonce, “Mahkeme ev sahibinin lehine karar verirse, tüm masraflar kiracıdan tahsil edilebilir. Aksi takdirde, kiracı bu masraflardan sorumlu tutulmaz,” şeklinde bilgi verdi. Kiracıların tahliye kararını erteletmek için tehir-i icra talebinde bulunabileceklerini söyleyen Gonce, bu talebin istinaf süresi boyunca tahliyeyi durdurma potansiyeline sahip olduğunu ekledi.

HAKLI TAHLİYE DURUMLARI

Kiracının kira bedelini düzenli bir şekilde ödemediği durumlar, ev sahibine haklı tahliye gerekçesi sunabiliyor. Ancak, ev sahiplerinin kiracıları çıkarmak amacıyla “yüksek kira talep etme” veya “ben oturacağım, çocuğum gelecek” gibi bahanelerle kiracıları yanıltması, haksız tahliye olarak değerlendirilebiliyor. Gonce, bu durumda kiracının taşınma masraflarını ev sahibinden talep etme hakkının bulunduğunu vurguladı.