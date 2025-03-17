Evinin Önünde Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti

GENÇLER ARASINDA TARTIŞMA

Amasya’nın Kirazlıdere Mahallesi’nde, 28 yaşındaki Recep Tayyip Gedizli ile 17 yaşındaki M.E. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, hızla kavgaya dönüşüyor. Kavga esnasında M.E., yanındaki bıçakla Gedizli’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçıyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, şüpheli M.E.’yi yanında bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına alıyor. Gedizli’nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılıyor. Olayla ilgili olarak geniş bir soruşturma başlatılıyor.