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Evinin Önünde Öldürülen 28 Yaşındaki Genç

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AMASYA’DA KAVGADA BIÇAKLI SALDIRI

Amasya’nın Kirazlıdere Mahallesi’nde, 28 yaşındaki Recep Tayyip Gedizli ile 17 yaşındaki M.E. arasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma hızla kavgaya dönüyor. Kavga esnasında, M.E., yanında taşıdığı bıçakla Gedizli’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçıyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredeki vatandaşların polis ekiplerine yaptığı ihbar sonrası, olay yerine hızlıca ulaşan güvenlik güçleri, şüpheli M.E.’yi bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına alıyor. Gedizli’nin cenazesi, olay yeri incelendikten sonra hastane morguna kaldırılıyor. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatılmış durumda.

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