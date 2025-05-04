Evlat Katili Saldırgan Hakkında Açıklama Yapıldı

Bakan Tunç’tan Saldırı Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel’e gerçekleştirilen saldırı ile ilgili yargı sürecine dair bilgi verdi. Tunç, “Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alındı” dedi. Bakan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derhal adli soruşturma başlattığını belirtti ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Ayrıca, saldırganın geçmişine dair önemli detaylar da paylaştı.

Saldırganın Geçmiş Suçları

Bakan Tunç, saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığını açıkladı. Ayrıca, bu kişinin ceza infaz kurumunda toplam 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edildiğini dile getirdi.

Eski Mevzuata Göre Tahliye Procedure

Bakan Tunç, 2005 yılında yapılan köklü reformların ardından Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu’nun tamamen değiştiğini vurguladı. Bu değişikliklerin, suçlara uygulanan cezaların artırılmasını ve infaz sürelerinin uzatılmasını sağladığını belirtti. Ancak, saldırganın eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edildiğini, o dönemdeki yasalar uyarınca böyle bir durumun mümkün olduğunu ifade etti.

Yanlış Değerlendirmelere Dikkat Çekti

Son olarak, Bakan Tunç, kamuoyunda bazı çevrelerce ortaya atılan “müebbet aldı, serbest bırakıldı” şeklindeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bu durumun hukuki ve infaz sürecine dair bilgi eksikliğinden kaynaklandığını belirtti. Tunç, “Bu konuyu net bir şekilde açıklığa kavuşturmak gerekiyor” dedi.