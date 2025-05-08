“Evlat Katiliyle Gönderilen Mektup, Bu Meydan.”

CHP, İMAMOĞLU İÇİN MİTİNGLERİ SÜRDÜRÜYOR

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu protesto etmek amacıyla düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine devam ediyor. 7 Mayıs 2025 akşamı, İstanbul’un tarihi Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, on binlerce kişiye hitap etti. Miting sırasında, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu’nun mektubu okundu ve aydınlatma ekipmanları dolayısıyla tartışmalar yaşandı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ETKİLİ MESAJLAR

Özgür Özel, konuşmasında Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde kendisine yapılan saldırıya da değindi. Özel, “Muhalefet evine dönsün isteyenler bir mektup yazdılar. Onu da bir evlat katiliyle yolladılar. O mektubu yazanlara cevabım Beyazıt Meydanı’dır” dedi. Nazım Hikmet’in “Hürriyet Kavgası” şiiriyle konuşmasına başlayan Özel, meydanın karartılmasına ilişkin olarak, “Bu coşkuyu gölgelemek isteyenler, meydanı aydınlatmamıza izin vermek için her şeyi yaptı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine de itiraz eden Özel, “200 bin genç, asıl senin diplomanı sorguluyor” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

İMAMOĞLU’NDAN ANLAMLI MESAJLAR

Mitingde, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu okudu. Mektupta İmamoğlu, “Bu akşam, İstanbul’un tarihi meydanlarından birinde demokrasi nöbetindeyiz. İstanbul’un muhafızları olarak, Beyazıt Meydanı’nı tarihi dokusuna uygun olarak yeniden İstanbul’a kavuşturduğumuz için kıvançlıyız” dedi. İmamoğlu, 6 Mayıs’ta idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anarak, “Üç fidanı koparanlar, halkın tam bağımsızlık ve demokrasi talebini boğmak istiyordu. Ama bu adaletsizliğin vicdanlarda açtığı yara hiç kapanmadı” ifadelerine de yer verdi. Ayrıca, diplomasının 18 Mart’ta iptal edildiğini belirterek, “Devletin verdiği resmi diplomanın siyasi amaçlarla geçersiz sayıldığı bir ülkede, Türk Liramız değerini yitirir. Paramız işte bunun için pul oldu” dedi.

Aydınlatma Ekipmanları Neden Alınmadı?

Mitingden önce CHP’nin alana getirdiği aydınlatma ekipmanları, emniyet tarafından içeri alınmadı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Işıklarımızı sokmadılar. Türkiye’yi karartanlar, burayı da kararttığını mı sanıyor? Bu ülke aydınlanacak” diyerek yetkililere tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile emniyet yetkilileri arasında da bir tartışma yaşandığı aktarıldı. Özel, meydandaki karartmaya karşı vatandaşlardan telefonlarının ışıklarını açmalarını istedi.

İmza Kampanyası ve Miting Çağrısı

Özel, İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan imza kampanyasında toplam 14 milyon 800 bin imzanın toplandığını açıkladı. “Bu imzalar bizim namusumuza emanettir” diyen Özel, vatandaşları CHP’nin il ve ilçe binalarından imza kampanyasına katılmaya davet etti. İmamoğlu ise sosyal medya hesabı üzerinden diplomasını paylaşarak, “Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel” çağrısını yaptı.