Evlilik Desteğine Başvuran Genç Sayısı 100.142

GENÇLERE YÖNELİK DESTEK PROJESİ HAYATA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Aile Yılı çerçevesinde gençlere destek olma amacıyla yeni bir proje uygulamaya konuldu. Proje, Türkiye’nin 81 ilinde yaşayan gençlerin bu haktan yararlanabilmesine imkân tanıyor. Gençlerin yuva kurma süreçlerini destekleyen teşviklerin devam ettiği belirtiliyor. Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu’na başvuran gençlerin sayısı 100 bini geçerek 100 bin 142 gence ulaştığı duyuruldu.

FAİZSİZ KREDİ DESTEKLEMEKTE

Projeye başvurular, “www.aile.gov.tr” internet sitesi aracılığıyla alınmaya başlandı. Başvuru süreci onaylanan çiftlere, 48 ay vade, 2 yıl geri ödemesiz olarak 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor. Bu fondan yararlanan gençlerin kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Diğer yandan, özel sektör tarafından sağlanan indirimlerle yuva kurma süreçlerinde gençlere destek sağlanıyor. İmzalanan protokolle, 20 firmanın Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanan genç çiftlere yüzde 5 ila yüzde 35 arasında özel indirimler sunacağı ifade ediliyor. Projeden yararlanacak gençler, e-Devlet aracılığıyla alacakları indirim kodları ile bu imkanlardan kolayca faydalanma fırsatı yakalıyor.