Eylül Ayı Kira Artışı Belli Oldu!

TÜİK ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ait enflasyon rakamlarını duyurdu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda ise yüzde 32,95 düzeyinde gerçekleşti. Bu verilere bağlı olarak Eylül ayı kira artış oranı da belirlenmiş oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Enflasyon verileri sonrasında konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı netleşti. Temmuz ayındaki kira sözleşmelerine uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 39,62 olarak hesaplandı. 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uygulanan yüzde 25’lik artış sınırı kaldırıldı ve kira artışları tamamen TÜFE ortalaması esasına göre belirlenecek. Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi doğrultusunda, kira artış oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak belirleniyor. Bu oran, hem konut hem de işyeri kiraları için yasal üst sınır anlamı taşıyor.

ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

TÜFE 12 aylık ortalaması: Yüzde 39,62

Hesaplama: 10.000 TL x %39,62 = 3.962 TL artış

Yeni kira bedeli: 10.000 + 3.962 = 13.962 TL