Eylül’de Okula Dönüş Alışverişi Hızlandı

YENİ EĞİTİM YILI BAŞLIYOR

Yeni eğitim yılı 8 Eylül’de start alacakken, birinci sınıflar 1 Eylül’de ders başı yapacak. Okul açılışına artık bir aydan kısa bir süre kalırken, velilerin alışverişi hız kazandı. E-ticaret altyapı sağlayıcılarından elde edilen verilere göre, Ağustos ayında yapılan okul alışverişlerinde geçen yıla oranla yüzde 45’lik bir artış görülüyor. Çanta kategorisinde Temmuz ayına göre ciroda yüzde 83’lük bir yükseliş yaşandı. Kırtasiye ürünlerindeki artış ise yüzde 60 düzeyinde. Kitap grubundaki artış ise yüzde 25 ile sınırlı kaldı. Geçtiğimiz yıl 517 lira olan ortalama sepet tutarı, bu yıl 750 liraya ulaştı.

FİYATLARDAKİ ARTIŞ CAN SIKIYOR

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan, velilerin ihtiyaçlarını önceden belirleyerek daha uygun fiyatlı alışveriş yapma eğiliminde olduğunu aktardı. Çetinaslan, “Çanta sektöründe ve kırtasiyede büyük artışlar gözlemliyoruz. Çantalarda yüzde 30 ile 60 arasında zam oldu” şeklinde bilgi verdi. Sektör temsilcileri ise önümüzdeki haftalarda okula dönüş alışverişinin daha da hızlanacağını tahmin ediyor. Ancak alışverişini erteleyen velilere, fiyatların daha da yükselebileceği konusunda uyarılar yapılıyor.