EylÜl Kaplan Kayıp, 6 Saatte Bulundu

EYLÜL KAPLAN’IN KAYBOLMASI VE BULUNMASI

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Eylül Kaplan, 6 saatlik bir arama çalışmasının ardından, 2 kilometre uzaklıktaki akrabasının evinde bulundu. Olay, Yatağan’ın Akgedik Mahallesi’nde saat 11.00 civarında gerçekleşti. Ömer ve Bedia Kaplan çifti, dışarıda oynayan kızlarını göremeyince hemen çevrede aramaya başladı. Çabaları sonuçsuz kalan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ekipleri yönlendirildi. Ayrıca jandarmanın iz takip köpeği de arama çalışmalarına katıldı. Çalışmalar devam ederken, Kaplan ailesinin evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir akraba, ailenin çocuklarının yanında olduğunu bildirdi.

EYLÜL KAPLAN SAĞLIK DURUMU İYİ

Eylül, ekipler tarafından akrabasıyla birlikte alındı ve sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Tedbir amacıyla Yatağan Devlet Hastanesi’ne götürülen Eylül, burada yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi. Eylül’ün sağ salim bulunması, aile ve çevredeki herkes tarafından sevinçle karşılandı.