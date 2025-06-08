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Galatasaray’ın Kalecisi Artık Günay Güvenç

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GALATASARAY’DA MUSLERA’NIN AYRILIĞI NETLEŞTİ

Uzun yıllar boyunca Galatasaray’ın kalesini koruyan Fernando Muslera’nın takımdan ayrılması kesinleşti. Bu durum, sambacılık yapan sarı-kırmızılı takımın kalecisi konusunda merak uyandırdı. Muslera’nın ayrılığının ardından, Günay Güvenç’in yeni sezonda da ikinci kaleci olarak kalacağı belirtildi.

GÜVENÇ’İN SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Galatasaray, Günay Güvenç’in 2026’da sona erecek sözleşmesini uzatarak 2027 yılına kadar devam ettirmeyi planlıyor. Ancak takım, yeni bir birinci kaleci bulmak için de harekete geçti. Şampiyon olan Galatasaray’da Muslera’nın ayrılığının ardından hangi oyuncunun kaleye geçeceği merak konusu olurken, teknik direktör Okan Buruk’tan da bir açıklama geldi.

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