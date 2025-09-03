Eylül Kira Artış Oranı Açıklandı!

TÜİK ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ait enflasyon oranlarını duyurdu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık ölçekte yüzde 2,06, yıllık ölçekte ise yüzde 33,52 seviyesine ulaştı. Eylül ayı kira artış oranı da bu verilerin ardından belirlendi.

KİRA ARTIRIŞ ORANI NETLEŞTİ

Enflasyon verileri sonrasında konut ve iş yerlerine uygulanacak kira artış oranı kesinleşti. Temmuz ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek zam oranı yüzde 40,29 olarak hesaplandı. Kira artış oranlarının nasıl belirlendiği merak ediliyor.

1 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlükte olan yüzde 25’lik zam sınırı kaldırıldı. Bu durum, kira artışlarını tamamen TÜFE ortalamasına dayalı hale getirdi. Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, kira artış oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak belirleniyor. Bu oran, hem konut hem de işyeri kiraları için yasal üst sınır anlamı taşıyor.

ÖRNEK HESAPLAMA YAPILDI

Örnek bir hesaplama yapmak gerekirse, mevcut kira bedeli 10.000 TL olarak alınacaktır. TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 40,29 olarak belirlendiğinde, hesaplama şöyle yapılır: 10.000 TL x %40,29 = 4.029 TL artış. Bu durumda yeni kira bedeli 10.000 + 4.029 = 14.029 TL olacaktır.