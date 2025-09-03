Eylül Kira Artış Oranı Belli Oldu

TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANAN ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ait enflasyon rakamlarını duyurdu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda ise yüzde 33,52 olarak belirlendi. Eylül ayı için kira artış oranı da böylece belli oldu.

KİRA ARTIRIM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı netleşti. Temmuz ayında kira sözleşmelerine uygulanabilecek en yüksek zam oranı yüzde 40,29 olarak hesaplandı. 1 Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olan yüzde 25’lik artış sınırının kaldırılmasıyla birlikte, kira artışları tamamen TÜFE ortalamasına bağlı hale geldi. Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca, kira artış oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak belirleniyor. Bu durum, konut ve işyeri kiraları için yasal üst sınır anlamına geliyor.

ÖRNEK HESAPLAMA YAPILDI

Örnek hesaplama yapmak gerekirse, mevcut kira bedeli 10.000 TL olarak alınabilir. Eğer 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 40,29 ise, hesaplama şöyle gerçekleşiyor: 10.000 TL x %40,29 = 4.029 TL artış olur. Böylece yeni kira bedeli, 10.000 + 4.029 = 14.029 TL olarak belirleniyor.