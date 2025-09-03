Eylül Kira Artışı Oranı Açıklandı!

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ait enflasyon verilerini duyurdu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda ise yüzde 33,52 olarak belirlendi. Bu verilerin ardından Eylül ayı kiralara yapılacak artış oranı da netlik kazandı.

KİRA ARTIRIM ORANI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı yüzde 40,29 olarak hesaplandı. Kiraların hesaplanması artık tamamen TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. 1 Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olan yüzde 25’lik artış sınırının kaldırılması, kira artışlarını TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına endeksli hale getiriyor. Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi gereğince, yasa, kira artış oranının belirlenmesinde TÜFE’nin 12 aylık ortalamasını baz alıyor. Bu oran, hem konut hem de işyeri kiraları için yasal üst sınır sağlıyor.

ÖRNEK HESAPLAMALAR

Kira bedeli üzerinden yapılacak artışların nasıl hesaplandığına bir örnekle bakacak olursak; mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir daire için, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 40,29 olarak belirlenmişse, hesaplama şu şekilde yapılıyor: 10.000 TL x %40,29 = 4.029 TL artış. Yani, yeni kira bedeli, mevcut bedel olan 10.000 TL’ye 4.029 TL eklenerek 14.029 TL’ye çıkacak.