Eyüpspor Alanyaspor’u 2-1 yendi

MAÇ ANALİZİ

Süper Lig’in 3. haftasında Eyüpspor, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazanan Eyüpspor, maçın başında Seşlar’ın attığı golle öne geçti. 1. dakikada gelen bu gol, takımın motivasyonunu artırdı. 68. dakikada ise Ampem ikinci golü kaydetti. Alanyaspor’un tek sayısı ise 67. dakikada penaltıdan Hadergjonaj ile geldi ve maçı en azından eşitlik umudunu besleyen bir skor sağladı.

İLK PUANLAR VE GELECEK MAÇ

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, sezonun ilk puanlarını alarak puanını 3’e çıkardı. Alanyaspor ise 1 puanda ve bir maç eksiğiyle durumunu koruyor. Eyüpspor, önümüzdeki hafta Başakşehir deplasmanına gitme planları yapıyor. Alanyaspor ise Beşiktaş’ı konuk ederek sahasında puan arayacak.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmanın hakemleri Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci olarak görev yaptı. Eyüpspor’un kadrosu ise Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Kerem Demirbay (Dk. 88 Taşkın İlter), Yalçın Kayan (Dk. 59 Melih Kabasakal), Serdar Gürler (Dk. 59 Ampem), Seşlar (Dk. 73 Emre Akbaba), Draguş (Dk. 89 Umut Bozok) ve Thiam’dan oluştu. Alanyaspor’un kadrosu ise Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti (Dk. 67 Viana), Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 83 İzzet Çelik), Maestro, Yusuf Özdemir (Dk. 82 Ogundu), Güven Yalçın (Dk. 68 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 82 Janvier) ve Sporar’dan oluştu.

Goller: Dk. 1 Seşlar, Dk. 68 Ampem (Eyüpspor), Dk. 67 Hadergjonaj (P) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Lima, Dk. 25 Aliti (Alanyaspor), Dk. 22 Calegari, Dk. 72 Ampem, Dk. 90+4 Selçuk Şahin (Teknik Direktör), Dk. 90+8 Umut Bozok (Eyüpspor)