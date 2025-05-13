Eyüpspor, Berke Özer ile Anlaştı

İÇ TRANSFERDE HIZLANMA

Trendyol Süper Lig’de sezonu tamamlayan ekiplerden Eyüpspor, iç transfer konusunda adımlar atmaya başladı. Eflatun-sarılı ekip, milli kaleci Berke Özer’in sözleşmesini sezon sonunda bitecekken 2 yıl uzattı. Berke Özer, Galatasaray’ın yanı sıra Avrupa’nın birçok kulübüyle de anılan bir isim olarak dikkat çekiyor.

TAKIM KAPTANINDAN YENİ SÖZLEŞME

Berke Özer’in yanı sıra takım kaptanı Luccas Claro’nun da sözleşmesi 2 yıl süreyle uzatıldı. Ayrıca, bu iki futbolcunun maaşlarıyla ilgili de iyileştirmelere gidildiği bildiriliyor.