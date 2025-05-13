Spor

Eyüpspor, Berke Özer İle Anlaştı

eyupspor-berke-ozer-ile-anlasti

İÇ TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Eflatun-sarılı takım Eyüpspor, Trendyol Süper Lig’de sezonu tamamlayan ekiplerden biri olarak iç transferde adımlar atmaya başladı. Galatasaray ile birlikte Avrupa’nın pek çok kulübüyle ismi geçen milli kaleci Berke Özer’in sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor. Ancak Eyüpspor, kalecinin sözleşmesini 2 yıl uzatarak onu kadroda tutmayı başardı.

KAPTANIN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Berke Özer’in dışında takım kaptanlarından Luccas Claro’nun sözleşmesi de 2 yıl ile uzatıldı. Bu gelişmeler, Eyüpspor’un kadrosunu güçlendirme çabası olarak değerlendiriliyor. Ayrıca her iki futbolcunun maaşlarında iyileştirme yapıldığı bilgisi de paylaşıldı. Bu adımlar, takımın geleceği için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Etna Ve Kanlaon Patladı.

İtalya'daki Etna ve Filipinler'deki Kanlaon Volkanı artan aktiviteleriyle dikkat çekiyor. Her iki yanardağda önemli patlamalar meydana geldi.
Gündem

“Türkiye, Güçlü Ve Yetenekli Müttefik.”

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da görüştü ve Türkiye'nin güçlü bir müttefik olduğunu vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.