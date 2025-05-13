Eyüpspor, Berke Özer ile Anlaştı

İÇ TRANSFERDE HIZLI ADIMLAR ATILIYOR

Trendyol Süper Lig’de sezonu tamamlayacak takımlardan Eyüpspor, iç transferde hızlı bir şekilde harekete geçiyor. Eflatun-sarılı kulüp, Galatasaray’ın yanı sıra Avrupa’nın pek çok takımıyla anılan milli kaleci Berke Özer’in sözleşmesini, sezon sonunda bitecek olanı 2 yıl süreyle uzattı.

KAPTAN VE KALECİDE İYİLEŞTİRME YAPILIYOR

Berke Özer’in yanı sıra takım kaptanlarından Luccas Claro’nun sözleşmesi de 2 yıl süreyle yenilendi. Bununla birlikte, iki futbolcunun da maaşlarında bir iyileşme yapıldığı bilgisi edinildi.